Благодаря новому аппарату УЗИ в костромской больнице увеличилось число обследуемых пациентов

Благодаря новому аппарату УЗИ обследование проходят большее количество пациентов.

Для урологического отделения первой окружной больницы купили новый аппарат УЗИ премиального уровня отечественного производства. Он позволяет проводить весь необходимый спектр диагностических процедур.

Специалисты отмечают не только качественное графическое изображение новой техники, что помогает более четко определить наличие или отсутствие патологических изменений, но и ее «пропускную способность». Если раньше за сутки обследование могли пройти только пять человек, то сейчас - 25, в пять раз больше. С апреля УЗИ сделали более пяти тысячам пациентов.

«Аппарат ни в чем не уступает современным аналогам зарубежного производства и является прекрасным примером импортозамещения», – сказал врач ультразвуковой диагностики Александр Чураков.

«Прием прошел замечательно. Все быстро сделали, аппарат УЗИ более точно подтвердил диагноз», – рассказала пациентка Любовь Тихомирова.

Развитие урологической службы в первой окружной больнице Костромы одной закупкой аппарата УЗИ не ограничивается. Сейчас идет капитальный ремонт корпуса и оснащение новым оборудованием.

«Уже сформирована база для оказания специализированной, высокотехнологичной помощи пациентам с мочекаменной болезнью, другими патологиями и заболеваниями в отделении урологии Костромской областной больницы. Современное оборудование регион для него закупил в 2021 году. Средства были привлечены из федерального бюджета по результатам рабочих встреч губернатора Сергея Ситникова», - сказали в правительстве.

Благодаря сотрудничеству клиники с Московским государственным университетом имени И.М. Сечина проводится обучение костромских специалистов-урологов. Они осваивают современную технику и перенимают опыт столичных профессионалов.