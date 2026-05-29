В Ивановском медуниверситете будут готовить врачей-биофизиков

В Ивановском медуниверситете начали готовить «научный спецназ». ФОТО: департамент здравоохранения Ивановской области

В Ивановском государственном медицинском университете открывают новую для региона специальность. Уже с этого учебного года в стенах ИвГМУ начнут готовить врачей-биофизиков, в которых очень нуждается высокотехнологический сектор здравоохранения.

Ранее специалистов такого профиля обучали в основном в федеральных центрах. Теперь студенты смогут получить фундаментальное медицинское образование на стыке физики, биологии и ИТ-технологий, не выезжая за пределы Ивановской области.

- Программа «Медицинская биофизика» стартует в 2026 году, дополняя линейку наукоемких направлений подготовки, в которое также входит «Медицинская биохимия», - сказали в областном правительстве.

Две эти образовательные программы тесно взаимодействуют с наукой и производством. Подготовка специалистов по направлению «Медицинская биохимия» реализуется в рамках взаимодействия вузов «Иваново» совместно с Ивановским государственным химико-технологическим университетом. Обучение по специальности «Медицинская биофизика» организуют в партнерстве с компанией «Нейрософт», которая занимается разработкой высокотехнологичного медицинского оборудования для лечения и диагностики. Такое сотрудничество позволит студентам осваивать передовые технологии диагностики непосредственно на практике.

Врачи-биофизики, которых будут готовить в ИвГМУ на новой специальности, смогут работать с диагностическим оборудованием экспертного класса: МРТ, КТ, ПЭТ-сканерами, системами лучевой терапии, а также внедрять методы персонализированной медицины и проводить глубокие научные исследования.

«Открытие специальности «Медицинская биофизика» в этом году — наш ответ на запрос современного здравоохранения. Медицина становится все более цифровой и технологичной, современным клиникам нужны врачи, которые не просто умеют работать на сложном оборудовании, но и понимают физические принципы его действия, могут интерпретировать данные на молекулярном уровне. Для региона это стратегический шаг: мы начинаем готовить «научный спецназ» для медицины Ивановской области, создавая базу для инновационного прорыва в диагностике и лечении тяжелых заболеваний», - отметила ректор ИвГМУ, доктор медицинских наук, профессор Инна Иванова.

Обучение на только что открытой специальности продлится шесть лет. Получить образование можно только в очной форме. Студенты получат доступ к практике на базе ведущих медицинских учреждений области: НИИ материнства и детства, Областного онкологического диспансера и Ивановской областной клинической больницы.

Студенты выпустятся с квалификацией «врач-биофизик», что откроет широкие карьерные возможности: от работы в отделениях функциональной и лучевой диагностики до научно-исследовательской деятельности.

Приемная кампания стартует в июне 2026 года. Для поступления абитуриентам потребуются результаты ЕГЭ по профильной математике, физике/биологии, химии и русскому языку.