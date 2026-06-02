Михаил Евраев принял участие в региональном форуме «Единой России»

Михаил Евраев: - Мы последовательно меняем качество жизни людей, делаем наши города и села комфортнее, безопаснее и привлекательнее. Фото: Правительство Ярославской области.

Участие в мероприятии, посвященном итогам реализации народной программы партии за пять лет и выработке новых предложений и инициатив, приняли около трехсот партийцев, а также представители органов власти, бизнеса, общественники, эксперты и ветераны СВО.

Результаты развития Ярославской области на форуме представил губернатор Михаил Евраев.

«Регион динамично развивается, реализуются значимые проекты во всех сферах, – отметил Михаил Евраев. – Большая работа идет по благоустройству территорий и ремонту дорог. Приняли решение дополнительно выделить 1,7 млрд рублей на дорожные работы. Эти средства позволят уже до 1 сентября провести мероприятия во всех округах области. Сейчас определяем конкретные объекты, которые сможем сделать уже этим летом. Главное – мы не просто строим и выделяем финансирование на социально значимые проекты. Мы последовательно меняем качество жизни людей, делаем наши города и села комфортнее, безопаснее и привлекательнее».

Программа форума включала работу четырех тематических площадок, посвященных вопросам здравоохранения и социального благополучия, образования и укрепления института семьи, поддержке участников специальной военной операции, взаимодействию государства и общества.

«За пять лет в Ярославской области сделано очень многое. И без участия «Единой России» воплощение в жизнь этих позитивных изменений было бы вряд ли возможно, – подчеркнул министр регионального развития Ярославской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Чуркин. – При этом проблемы и нерешенные вопросы, конечно, остались. Поэтому так важно в новой народной программе отразить все, что позволит улучшить жизнь людей как в нашем регионе, так и по всей стране».

Итоги работы круглых столов и инициативы в новую народную программу эксперты представили в ходе пленарного заседания.

Так, в числе предложений участников секции «СемьЯ и демографиЯ» – продолжение программы капитального ремонта детских садов, школ и оздоровительных лагерей, новые меры поддержки педагогов, возвращение кешбэка за детский летний отдых и запуск федеральной программы обновления школьных спортплощадок.

Эксперты круглого стола «Здоровье и социальное благополучие» в числе прочего внесли в новую народную программу инициативы по дальнейшему развитию информатизации здравоохранения и своевременному обновлению оборудования скорой медицинской помощи. Предусмотрены обязательная ежегодная индексация выплат регионального Социального кодекса, другие меры, касающиеся социальной поддержки многодетных семей.

В сфере цифровизации участники форума предложили унифицировать все муниципальные услуги и осуществить их централизованный перевод в электронный формат, внедрить единую по стране систему диспетчерских служб.

«Цифровизация является неотъемлемой частью нашей жизни. Мы понимаем, что цифровые технологии сегодня должны создавать преимущество. В рамках секции говорили про образование, здравоохранение, безопасность, про государственное управление. Но самое главное, что прозвучало, – во главе всех цифровых решений должен стоять человек. Народная программа сегодня формируется так, чтобы это не было поручением извне или сверху. Народную программу формируют люди. Мы большая страна, но у каждого города, у каждого села есть свои особенности. И эти особенности, эти пожелания обязательно должны быть услышаны», –считает один из модераторов площадки, заместитель секретаря регионального отделения партии Артем Молчанов.

В числе приоритетных для партии задач – поддержка ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Участники форума доказали это на деле: в ходе мероприятия был собран гуманитарный груз для бойцов 299-го парашютно-десантного полка, в составе которого служат ярославцы. В зону СВО отправят маскировочные сети, бензопилы, генераторы, строительные материалы, предметы личной гигиены.

Предложения в народную программу партии, выработанные участниками регионального форума, будут представлены на форуме Центрального федерального округа, который состоится 9 июня в Москве.