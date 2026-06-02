Ивановцы с детьми могут получить семейную налоговую выплату

С 1 июня в Ивановской области начался приём заявлений на новую меру поддержки семей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новая семейная налоговая выплата, на которую могут претендовать семьи с двумя и более детьми, введена в России. С 1 июня от жителей Ивановской области начали принимать заявления.

Право на эту меру социальной поддержки имеют семьи, где средний душевой доход за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. Тогда каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы.

«Для них расчетная ставка НДФЛ составит шесть процентов, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью», - сказал президент страны Владимир Путин.

Получить деньги могут только граждане России, постоянно здесь проживающие, не имеющие долгов по алиментам и избыточного имущества. Выплата положена на детей в возрасте до 18 лет, либо до 23 лет, если они учатся очно в колледже или вузе.

Заявления от родителей принимают до 1 октября. Подать их можно в территориальном отделении СФР; в МФЦ (https://mfc.ivanovoobl.ru/); через ЕПГУ (https://esia.gosuslugi.ru).

Подробнее об условиях предоставления новой семейной выплаты - на сайте или в отделении Фонда пенсионного и социального страхования Ивановской области: 8-800-100-00-01.