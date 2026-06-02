Где купаться в Костроме летом 2026 года: в городе открыли шесть пляжей

Шесть пляжей открыли в Костроме. ФОТО: администрация Костромы

В Костроме официально начался пляжный сезон, хотя пока желающих заходить в воду не находится.

В городе летом 2026 года будут работать шесть пляжей. Отдыхающих ждут на улицах Лесной и Широкой, Черниговской набережной и Речном проспекте, а также в районе улиц Заречной и Дровяной. Территории этих зон отдыха обработали от клещей, сюда завезли свежий песок, установили необходимое оборудование и, главное, организовали дежурство спасателей.

Специалисты управления территориальной безопасности просят костромичей соблюдать осторожность во время отдыха у воды. Нельзя заплывать за буйки, подплывать к моторным и парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам, прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений. Запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения, плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах. Нельзя оставлять без присмотра детей!

Жителям города напомнили, что за купание в неположенном месте может быть назначен штраф от трех тысяч рублей.