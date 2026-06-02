Ремонт дороги Игнатово – Шебунино в Ярославском округе планируют начать в этом году

Дорога Игнатово – Шебунино давно требует обновления. Фото: Правительство Ярославской области.

«Продолжаем развитие дорожной инфраструктуры региона, делая передвижение более удобным, безопасным и комфортным для жителей. Приняли решение о ремонте дороги из Игнатова в Шебунино в Ярославском округе протяженностью более 2,9 километра, – сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – После ремонта дорога позволит разгрузить существующие транспортные потоки, сократить время в пути для тысяч автомобилистов и повысить транспортную доступность целого ряда населенных пунктов».

Сейчас ГБУ ЯО «Проектный институт» завершает разработку сметной документации. Затем будут проведены торги для определения подрядчика.

«Дорога Игнатово – Шебунино давно требует обновления. В этом году мы начнем работы, а завершим их в следующем», – отметил заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

В ходе ремонта дорожники проведут фрезерование изношенного покрытия и уложат два новых слоя асфальтобетона. Также будет нанесена разметка, установлены дорожные знаки и остановочный комплекс. После окончания ремонта по дороге будет проложен автобусный маршрут, что повысит транспортную доступность населенных пунктов округа.