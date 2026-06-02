Ярославцев приглашают на музыкальные вечера в музеи

Музыкальные вечера пройдут в музеях Ярославской области. Фото: Правительство Ярославской области.

У ярославских музеев начался сезон летних музыкальных вечеров. Они будут проходить по выходным на площадках под открытым небом.

Первый концерт из серии «Музыка сада» запланирован на 6 июня. В Губернаторском саду выступят биг-бенд Данилы Савичева и Диана Кубасова. 20 июня программу «Ностальгия по Италии» представит Светлана Сорокина. Также концерты пройдут 4 и 18 июля, 8, 22 и 29 августа.

25 июля в Губернаторском саду пройдет уникальный музыкальный фестиваль «Лимон». Зрители увидят и услышат камерный оркестр Калининградской областной филармонии, Вадима Эйленкрига и «Eilenkrig Crew», Илиану Санчез и ее оркестр с программой «Ритмы Гаваны».

«Губернаторский сад – одно из самых атмосферных мест Ярославля, - рассказала директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина. – Здесь сохранились исторические деревья: дубы, липы, вязы, ясень. Возраст некоторых из них – более 150 лет. Летние концерты наши гости любят за удивительное созвучие музыки, сада, архитектуры, эмоций, за возможность легкого, красивого общения друг с другом и с музыкантами».

В честь 35-летия со дня восстановления колокольных звонов в Ярославле в музее-заповеднике пройдет цикл концертов колокольной музыки и духовных песнопений. «Музыка неба» будет звучать на звоннице каждую четную субботу в 15:00.

5 июня музыкальный сезон откроется в парке музея-заповедника «Карабиха». В этот день покажут музыкальный спектакль «Картины из русской жизни». А 6 июня состоится фестиваль оркестров русских народных инструментов «Территория музыки». Вход на оба мероприятия свободный.

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