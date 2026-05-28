Лор-отделение ярославской больницы имени Н.В. Соловьева открылось после ремонта

Общая площадь обновленных помещений в учреждении здравоохранения – 123 квадратных метра. Фото: Правительство Ярославской области.

В клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева завершился капитальный ремонт отоларингологического отделения №5.

«В отделении полностью преобразились палаты, комната отдыха медсестер. Заменены все коммуникации, включая систему медицинского газоснабжения, что напрямую связано с безопасностью пациентов во время операций. Установлены новые окна и двери, обновлены санузлы с учетом потребностей маломобильных пациентов, – рассказал Михаил Евраев. – Работу по развитию системы здравоохранения региона и созданию комфортных условий для пациентов и медицинских работников ведем в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Всего в этом году ремонты пройдут в 23 медицинских учреждениях Ярославской области. Будут обновлены отделения, холлы, территории больниц. На эти цели направим порядка 700 млн рублей».

Лор-отделение №5 – одно из самых востребованных в больнице. Здесь 43 койки, пациентам оказывают экстренную и плановую помощь при заболеваниях уха, горла и носа. В современном операционном блоке ежегодно выполняется более 1300 хирургических вмешательств, включая высокотехнологичные, в том числе с установкой имплантов, эндоскопические.

«Создание комфортных условий для пациентов и медиков – это безусловный приоритет. Ремонт в отделении, которое ежегодно принимает более полутора тысяч человек, напрямую влияет на качество оказания помощи и скорость выздоровления ярославцев», – отметила и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

Как пояснила главный врач больницы Наталья Даниленко, на проведение работ было выделено около 3 млн рублей из собственных средств учреждения. Общая площадь обновленных помещений – 123 квадратных метра.