День бесплатной юридической помощи пройдет в Ярославской области 29 мая

Ярославцам окажут юридическую помощь бесплатно.

В пятницу, 29 мая, в Ярославской области пройдет день бесплатной юридической помощи. Жителей региона ждут в общественных приемных губернатора с 09:00 до 17:00.

Адреса приемных, в которых можно получить юридическую консультацию:

– Большое Село, пл. Советская, 5, каб. 25, тел. 8 (910) 969-25-96;

– поселок Борисоглебский, ул. Транспортная, 1, каб. 3, тел. 8 (910) 969-29-91;

– село Брейтово, ул. Республиканская, 1, тел. 8 (910) 969-27-65, 8 (48545) 223-16;

– Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 24а, центр дополнительного образования «Лидер», тел. 8 (910) 969-28-96, 8 (48534) 260-31;

– Данилов, пл. Соборная, 14а, каб. 3, тел. 8 (910) 969-23-45, 8 (48538) 514-37;

– Любим, ул. Трефолева, 10, тел. 8 (961) 972-96-02, 8 (960) 534-24-40;

– Мышкин, ул. Никольская, 18, каб. директора Опочининской библиотеки, тел. 8 (915) 978-89-31;

– село Новый Некоуз, ул. Советская, 23, каб. 38, тел. 8 (910) 816-85-74, 8 (48547) 216-98;

– поселок Некрасовское, ул. Мира, 6 (Некрасовская центральная библиотека), тел. 8 (910) 969-27-96;

– поселок Пречистое, ул. Ярославская, 90, каб. районного совета ветеранов, тел. 8 (910) 969-29-88, 8 (48549) 227-96;

– Переславль-Залесский, ул. Советская, 5, тел. 8 (980) 747-53-52, 8 (48535) 312-66;

– Пошехонье, пл. Свободы, 9, каб. 218, тел. 8 (980) 661-78-53, 8 (48546) 217-01;

– Ростов, пл. Советская, 15, тел. 8 (915) 964-73-56, 8 (48536) 63-485;

– Рыбинск, ул. Чкалова, 89, каб. 227, тел. 8 (980) 747-59-22, 8 (4855) 28-33-75;

– Тутаев, ул. Романовская, 35, каб. 8, тел. 8 (910) 816-85-19;

– Тутаев (левобережная часть), ул. Ушакова, 64а, тел. 8 (962) 203-89-94;

– Углич, пл. Успенская, 2, каб. 101, тел. 8 (910) 816-84-64, 8 (48532) 201-61;

– Ярославль, ул. Трефолева, 20г, тел. 8 (980) 703-13-14, 8 (4852) 30-56-38;

– Ярославль, Ленинградский пр., 50, каб. 112, тел. 8 (980) 747-58-85;

– Ярославль, пр. Авиаторов, 74а, каб. 6, тел. 8 (980) 747-53-35, 8 (4852) 40-97-68;

– Ярославль, Московский пр., 107, каб. 335а, тел. 8 (910) 969-25-52.

