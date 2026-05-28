Глава МВД России наградил двух школьников из Ярославля за помощь полицейским

Никиту и Даниила из Ярославля наградили за помощь полицейским. Фото: УМВД по Ярославской области.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев накануне Дня защиты детей наградил подростков, которые помогли полицейских задержать преступников. Грамоты и подарки получили 17 ребят из 13 регионов страны, в том числе и два школьника из Ярославля – Даниил и Никита.

В декабре прошлого года, проходя мимо парковки в здания отдела полиции Фрунзенского района, мальчишки увидели, что горят несколько полицейских машин. Рядом с ними стояла девушка, которая поливала автомобили жидкостью из канистры.

Подростки окликнули поджигательницу, и она бросилась бежать. Никита помчался в отдел, чтобы сообщить о ЧП, а Даниил вместе с прохожим попытались догнать злоумышленницу.

«Общими усилиями она была задержана, возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Подростки не смогли пройти мимо преступления, которое совершалось у них на глазах. Фото: УМВД по Ярославской области.

Обращаясь к юным ярославцам, Владимир Колокольцев сказал:

«Хотел от себя лично поздравить и Даниила, и Никиту с этой наградой. Думаю, из-за вашей активной гражданской позиции, она у вас далеко не последняя. Но первые награды запоминаются. Благодарю вас за эти действия, за этот поступок».

«Спасибо за оказанную честь. Мы не ожидали, что наш поступок будет отмечен на таком высоком уровне. Увидев возгорание полицейской машины, мы с товарищем поняли, что медлить нельзя, действовали не раздумывая. Я считаю, что на нашем месте так поступил бы каждый человек», - ответил Никита.

‎Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен