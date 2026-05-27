Кострома 27 мая 2026 6:30

Двухэтажные поезда Кострома- Санкт-Петербург начали ходить ежедневно

Такой график ввели на время летних отпусков
Полина ВАЧНАДЗЕ
Поезд до Санкт-Петербурга летом переходит на ежедневный график работы.

Фото: Иван ВИСЛОВ.

Во время летних отпусков двухэтажные поезда из Костромы в Санкт-Петербург и обратно начали ходить ежедневно, сообщили в пресс-службе СЖД.

Из Северной столицы скорый поезд отправляется в 22:10, в Кострому прибывает в 10:04 на следующие сутки. В обратном направлении состав уходит в 12:25, прибывает в 23:25.

«Обращаем внимание пассажиров, что расписание поездов может временно меняться в связи с проведением плановых летних ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре», - уточнили в железнодорожной компании.

На ежедневный режим работы поезд переходит дважды в год: летом и во время новогодних праздников. В остальное время он езди три раза в неделю. Состав делает остановки в Нерехте, Ярославле, Рыбинске, станциях Волга, Сонково, Бежецк, Удомля и Бологое.

Билеты можно купить на сайте компании, в мобильном приложении или в кассах дальнего следования.