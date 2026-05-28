За вечер с незнакомкой ивановец заплатил 56 тысяч рублей

19-летний студент одного из ивановских вузов стал жертвой интернет-аферистов. В приложении для знакомств парень завязал общение с девушкой и она предложила ему сходить на концерт. Перспектива провести приятный вечер в хорошей компании паренька обрадовала и он отправился покупать билеты по ссылке, которую прислала незнакомка. Вот только денег на билеты не хватило и студент воспользовался банковским счетом мамы, к которому имел доступ.

После того, как билеты были оплачены, интернет-подруга перестала выходить на связь и удалила всю переписку. Ссылка, присланная ей, оказалась фишинговой. С повинной головой и счетом, с которого списали 56 тысяч рублей, студент отправился писать заявление в полицию. В пресс-службе УМВД по Ивановской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Полиция напоминает ивановцам простые правила, которое могут помочь распознать мошенников в социальных сетях и сберечь деньги или персональные данные.

- зачастую профиль аферистов слишком привлекательный. Мошенники часто используют фотографии красивых людей или моделей, чтобы привлечь внимание жертв. Если профиль выглядит слишком идеально и кажется нереальным, то это может быть сигналом о том, что вы имеете дело с мошенником;

- злоумышленники пытаются быстро установить эмоциональную связь. Они будут много говорить о своих чувствах и эмоциях, чтобы скорее войти к вам в доверие;

- просьбы о финансовой поддержке. Это один из наиболее распространенных признаков мошенничества на сайтах знакомств. Мошенники могут попросить вас перечислить им деньги под разными предлогами: может срочно понадобиться лечение, или поездка, на которую нет денег, какая-то другая чрезвычайная ситуация, не терпящая отлагательств. Никогда не отправляйте деньги незнакомым людям через интернет;

- сюда же входит и желание навязать свою помощь в новых начинаниях, например, предлагают научить торговле на бирже. Сейчас среди мошенников стало популярным знакомство ради заработка;

- мошенники приглашают в театр или кинотеатр и для покупки билетов присылают фишинговые ссылки.