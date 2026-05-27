В Ярославии в 2026 году отремонтируют территории 4 учреждений здравоохранения

Всего с 2023 года в Ярославской области благоустроили территории 24 медицинских организаций. Фото: Правительство Ярославской области.

Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«В этом году приводим в порядок проезды и пешеходные зоны на территории четырех лечебных учреждений. Общая стоимость работ – около 40 млн рублей, – отметил Михаил Евраев. – Всего с 2023 года мы благоустроили территории 24 медицинских организаций. Кроме того, в этом году запланирован капитальный ремонт 20 больниц. Доступность медицинской помощи складывается из многих составляющих: кадры, оборудование, условия. Не менее важны беспрепятственный подъезд машин скорой помощи, возможность для посетителей оставить личный транспорт, комфортные прогулочные площадки для пациентов стационаров. Все это влияет на качество жизни людей и находится в зоне нашего постоянного внимания».

Самым большим объектом этого года стала территория Переславской ЦРБ. Здесь работы стартовали в апреле. Приводятся в порядок площадки вокруг здания на улице Свободы.

В Ростовской ЦРБ будет отремонтирована территория больничного двора отделения в поселке Петровское.

В Тутаеве подготовлен проект по ремонту холла поликлиники №1 на улице Комсомольской и прилегающей территории. Здесь заменят асфальтовое покрытие, обустроят пешеходные зоны и места отдыха, проведут озеленение. Внутри обустроят современный ресепшен, обновят полы, стены, потолки и освещение.

У госпиталя ветеранов войн проведут новый этап ремонта дороги и парковочного пространства.