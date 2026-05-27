В поселке Красные Ткачи Ярославского округа началось строительство скейт-парка

В «Березках» хотят сделать современную спортивную площадку.

В парке «Березки» в поселке Красные Ткачи появится скейт-парк.

«Подрядчик уже приступил к подготовительным работам: завозит песок и щебень, формирует основание. По проекту здесь выполнят асфальтирование, сделают освещение и установят современное оборудование. Это важный объект для молодежи и всех, кто выбирает активный образ жизни. Работы планируется завершить до конца июля, – рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Скейт-площадка станет продолжением благоустройства парка «Березки», которое мы ведем с 2024 года. Сегодня это современное общественное пространство, созданное во многом благодаря активной позиции самих жителей. Важно, что люди считают необходимым продолжать развитие территории».

В парке уже сделаны дорожки, установлены скамейки, лавочки-качели, ландшафтные скульптуры, обустроен удобный спуск к мосту.

«У нас дача недалеко от этого парка, теперь часто сюда ходим гулять, – рассказала Екатерина Жукова. – Раньше здесь были сплошные заросли – мы через них на остановку пробирались. Приходилось карабкаться по склону, пожилым людям было очень тяжело и неудобно. А сейчас парк стал очень приятным: можно посидеть на лавочке в тени, отдохнуть».

В рамках всероссийского голосования за объекты благоустройства на 2027 год дальнейшее преображение парка в Красных Ткачах поддержали более половины жителей Ярославского округа, уже сделавших свой выбор с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» , – около 2 тысяч человек. В перечень планируемых работ, кроме создания многофункциональной спортивной зоны и установки теннисных столов, входят устройство наружного освещения, тротуаров, комплексное благоустройство территории.

Как сообщил заместитель председателя правительства – министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев, в целом по региону за объекты благоустройства уже проголосовали более 110 тысяч жителей. Присоединиться к ним и внести свой вклад в позитивные изменения в своем округе можно до 12 июня.