У ивановских "Ласточек" изменится расписание в июне.

У «Ласточек», которые курсируют между Иваново и Москвой, а также Иваново и Нижним Новгородом, в июне будет скорректировано расписание.

Изменения коснутся поездов, которые поедут по маршрутам Иваново – Москва 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 29 и 30 июня. А также маршрутов Иваново – Нижний Новгород 2, 3 и 4 июня.

Расписание изменится в интервале от пяти до 26 минут. Актуальное время можно узнать на сайте РЖД, в мобильном приложении компании или в кассах дальнего следования.