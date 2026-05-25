Около 25 тысяч костромичей болеют диабетом, но не знают об этом

При профилактических медосмотрах и диспансеризации пристальное внимание начнут уделять выявлению сахарного диабета.

В Костромской области внесли изменения в программу профилактики эндокринных заболеваний. По мнению экспертов, более 25 тысяч жителей региона имеют еще не выявленную форму сахарного диабета, и столько же - подтвержденный диагноз.

Для информирования пациентов и профилактики сахарного диабета в 13 поликлиниках создадут и полностью оснастят всем необходимым кабинеты «Школы для детей с сахарным диабетом и их родителей». Кабинет «Школы для взрослых с сахарным диабетом» будет открыт в Буйской центральной районной больнице.

«Открытие таких школ позволит увеличить долю пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных профилактическими мероприятиями к концу 2026 года до 23,9%, к концу 2027 – до 26,1%», - сказали в правительстве региона.

Кроме того, к концу этого года до 75,93% будет увеличен охват исследований гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов.

Помимо этого при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации отдельное пристальное внимание начнут уделять выявлению сахарного диабета. По прогнозам, к концу 2026 года доля пациентов с этим заболеванием, выявленным впервые, увеличится до 34,67%. Планируется увеличить число больных сахарным диабетом первого типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови к концу 2026 до 81%.

"Разработка дополнительных мероприятий обеспечит повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета, а также позволит увеличить продолжительность жизни таких пациентов", - сообщили в правительстве.

В регионе будет создан эндокринологический центр - сейчас идет капитальный ремонт помещений под его размещение. На работы и оснащение центра современным оборудованием федеральный бюджет на условиях софинансирования выделил более 200 миллионов рублей. Также в 2028 году планируется создание эндокринологического центра на базе Шарьинской ЦРБ.