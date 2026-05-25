Фестиваль для любителей сыра пройдет в Иванове 30 мая

В субботу, 30 мая, в Иванове пройдет праздник для любителей сыра - "Сырный фест". На набережной у торгового центра "Серебряный город" свой товар представят фермеры из Ивановской и других областей страны.

"Гостей ждет разнообразие сыров из коровьего и козьего молока, уникальные деликатесы из сыра, а также мед, пряники, хлеб, колбасы, мясные деликатесы и многое другое", - сказали в региональном правительстве.

Подготовлена и культурно-развлекательная программа, которая будет интересна и детям, и взрослым. Пройдут мастер-классы, конкурсы, викторины, концерт.

Начнется фестиваль в 10 часов утра, официальное открытие запланировано на полдень, а концертная программа - на 15:00. В 16 часов выступит джазовая группа "Жако Джаз Бенд".

Расписание мастер-классов:

- 10:00-14:00 - сырный значок;

- 12:00-13:30 - картина из пластилина;

- 14:00-15:30 - роспись доски для сыра;

- 14:00-17:00 - сырные магнитики.

Фестиваль сыра в Иванове проводится уже девятый год.

