Женщина получила осколочное ранение при атаке БПЛА на Ярославль

В Ярославской области сняли режим "Беспилотной опасности". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 25 мая на подлете к Ярославлю силы ПВО и РЭБ отразили массовую атаку украинских беспилотников.

"Незначительное осколочное ранение получила женщина, от госпитализации она отказалась. Больше пострадавших нет", - сказал губернатор Михаил Евраев.

Дл безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из города в сторону столицы. Сейчас это ограничение снято.

На территории Ярославской области могут находиться фрагменты БПЛА, важные для проведения следствия. Если вы их обнаружили, отойдите подальше и сообщите об обломках по номеру 112.

Режим беспилотной опасности в регионе снят.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен