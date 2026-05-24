Ярославский "Локомотив" - дважды обладатель Кубка Гагарина. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославле прошел "Парад чемпионов", на котором губернатор Ярославской области сделал несколько важных заявлений.

В честь хоккейной команды "Локомотив" будет названа улицы, площадь или проспект Ярославля. Голосование будет запущено примерно через неделю, выбор сделают жители региона.

В честь хоккейной команды "Локомотив" будет названа улицы, площадь или проспект Ярославля. Фото: Правительство Ярославской области.

"Команду к победе вел легендарный президент клуба Юрий Яковлев. От имени правительства региона вышли в областную Думу с инициативой присвоить ему звание почетного гражданина Ярославской области. Уверен, это решение будет поддержано", - сказал Михаил Евраев.

Главному тренеру "Локомотива" во время праздника вручили одну из высших наград региона - Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова. А августе планируется награждение всех игроков команды, завоевавших Кубок Гагарина.

Бобу Хартли вручили одну из высших наград региона - Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова. Фото: Правительство Ярославской области.

На Советскую площадь, чествовать победителей, собралось около восьми тысяч болельщиков. Эти люди переживали за ребят в "Арене 2000", в фан-зонах, у экранов телевизоров, ездили за ними по городам, где проходили матчи. Вместе радовались победам, поддерживали и переживали в случае неудач.

На Советской площади Ярославля собралось около 8 тысяч болельщиков. Фото: Правительство Ярославской области.

"Когда мы ехали в Казань, многие звонили, спрашивали: а зачем вы едете в Казань на шестую игру? А нельзя ли забронировать место на "Арене" на седьмую, мы тоже хотим приехать посмотреть? И мы ответили: перед седьмой игрой будет шестая. И мы едем для того, чтобы поддержать наших ребят. Мы едем за победой, мы едем за кубком", - сказал губернатор.

Радость ярославцам подарили и молодые хоккеисты. В воскресенье, 24 мая, молодежка выиграла Кубок Харламова.

Кубок Гагарина встретили на Советской площади. Фото: Правительство Ярославской области.

"Все парни – гордость Ярославской области, настоящие герои. И это, конечно, память о ребятах "Локомотива" 2011 года, это возрождение великой команды. И так же, как тогда весь регион гордился "Локомотивом", сейчас вся Ярославская область гордится нашими хоккеистами", - сказал Михаил Евраев.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен