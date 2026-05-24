В реке Костромской области утонул 14-летний подросток

В Шарье Костромской области утонул 14-летний мальчик.

В реке Ветлуге в Шарье утонул 14-летний подросток. Утром 24 мая его тело нашли и достали из воды спасатели.

"По предварительным данным, 23 мая трое подростков зашли в реку в не оборудованном для купания месте. Одного из них стало уносить течением, после чего он ушел под воду", - сказали в пресс-службе СКР по Костромской области.

При осмотре каких-либо телесных повреждений на теле мальчика не нашли. Назначена судебно-медицинская экспертиза, идет опрос свидетелей трагического происшествия.

"Кроме того, следователем будет запрошен характеризующий материал на семьи подростков, а также будут выясняться причины бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на реке", - уточнили в СК.

В МЧС по Костромской области напоминают, что купальный сезон в регионе еще не начался. Родителей просят не отпускать детей одних на водоемы, не оставлять их без присмотра.