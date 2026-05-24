Почти две тысячи пап из Ярославской области ушли в декрет с малышами в 2026 году

9400 жителей Ярославской области в 2026 году оформили пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Из них 1944 заявителя - мужчины, сообщают в Ярославском отделении Соцфонда России.

"Выплату может оформить не только мама, но и другой работающий родственник. При этом есть возможность совмещать уход за ребенком и работу, продолжая получать пособие до достижения малышом 1,5 лет. Если с ребенком одновременно сидят несколько человек, право на пособие предоставляется только одному из них", - уточнили в ведомстве.

Размер пособия выплачивается исходя из 40% среднего заработка родителя, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком (но не ниже установленного законодательством минимального размера). В этом году сумма выплаты варьируется от 10,6 тысяч рублей до 83 тысяч. Если в семье детей двое, то пособие положено на каждого из них.

"Важно, что родители не теряют право на пособие в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Правило распространяется на полный или неполный рабочий день, работу на дому или удаленную занятость. Пособие также сохраняют тем, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя", – сказал управляющий Отделением СФР по Ярославской области Сергей Русов.

Время на уход за малышом до полутора лет учитывают при назначении пенсии и суммируют его со страховым стажем. За каждый год такого ухода также начисляются индивидуальные пенсионные коэффициенты. У многодетных мам с 2026 года в стаж входят периоды ухода за всеми детьми до полутора лет.

Таким образом, за календарный год ухода за первым ребёнком начисляется 1,8 ИПК (2,7 коэффициента за 1,5 года); за вторым – 3,6 ИПК (5,4 коэффициента за 1,5 года); за третьим и последующими детьми – по 5,4 ИПК (8,1 – за 1,5 года).

