Михаил Евраев принял участие в открытии новой ледовой арены в Тутаеве

23 мая в ходе рабочего визита в Тутаев губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в торжественном открытии нового ледового комплекса, построенного по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта». Гостями праздника также стали исполняющая полномочия главы Тутаевского муниципального округа Ольга Иванова, депутат Государственной Думы РФ Анатолий Лисицын и другие.

«Сразу после победы нашего «Локомотива» в Кубке Гагарина открыли в Тутаеве новую ледовую арену, – подчеркнул Михаил Евраев. – Ее очень ждали жители, и мы поддержали этот запрос. Выделили финансирование, привлекли федеральные средства. Общий объем вложений составил 430 млн рублей. И теперь у тутаевцев есть круглогодичный лед, что позволит расширить многообразие видов спорта в городе. У нас в регионе сильный хоккей, много жителей занимается этим видом спорта и на профессиональном, и на любительском уровне. Создаем для этого необходимые условия. Недавно открыли ледовый корт в Рыбинске, еще один строим в Ростове Великом, а в следующем году подадим заявку на строительство ледовой арены в Угличе. Именно на таких объектах и растут чемпионы».

Комплекс смогут посещать профессионалы, воспитанники спортшкол, сторонники активного образа жизни, чтобы заниматься хоккеем, шорт-треком, фигурным катанием, другими видами спорта. Общая площадь нового двухэтажного спортивного объекта – 3200 квадратных метров, ледовой арены – более 1600 квадратных метров. Для зрителей оборудована комфортная трибуна. Дворец полностью адаптирован для маломобильных групп населения.

Как пояснил заместитель председателя правительства – министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев, предусмотрены душевые, помещения для переодевания, хранения и сушки формы. В здании оборудована мастерская для заточки коньков и подгонки клюшек, а также пункт выдачи прокатного инвентаря. Есть пост охраны и медицинский кабинет. Отдельное помещение выделено для станции водоподготовки и специализированной машины, предназначенной для ухода за льдом.

Второй этаж дворца – это зона общефизической подготовки и отдыха. Здесь открылся просторный тренажерный зал с раздевалками и душевыми. Большой блок отведен под административно-бытовые помещения для персонала и тренеров.

«Тутаев преображается в лучшую сторону, становится лучше вместе со всей Ярославской областью, – отметил депутат Государственной Думы РФ Анатолий Лисицын. – Ремонтируются школы и больницы, ведутся благоустройство дворов и общественных территорий, ремонт дорог и инженерных сетей. Да, трудности есть. В первую очередь – сейчас депутатам стало сложнее выбивать в регион финансирование на социально важные проекты. Но работа ведется, в том числе в рамках федеральных программ, как в случае со строительством замечательной ледовой арены в Тутаеве. Ее появление – еще один шаг к оздоровлению общества, популяризации спорта и здорового образа жизни. Доля занимающихся физкультурой и спортом в Тутаевском округе достигла почти 56%, и нужно наращивать темпы. Если в 2021 году округ был обеспечен спортобъектами всего на 44%, то сегодня мы добились показателя в 53%. Все это – путь изменения жизни людей к лучшему. Главное на этом пути не останавливаться на достигнутом».

Возведение новых спортивных объектов ведется в регионе при поддержке партии «Единая Россия».