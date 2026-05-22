«Карта жителя Ярославской области» от ПСБ позволит бизнесу масштабно рассказать о своем товаре или услуге

Цель - создать экосистему доверия, сервисов и возможностей для жителей и бизнеса Ярославской области. ФОТО: ПСБ

У ярославского бизнеса есть уникальная возможность стать участником программы лояльности «Карты жителя Ярославской области» и таким образом масштабно «рассказать» всему региону о своем товаре или услуге, предлагая скидки или кешбэки. Это позволит бизнесу без маркетинговых затрат привлекать новых клиентов. Сегодня «Карта жителя» – инструмент поддержки предпринимателей, а в дальнейшем она может эволюционировать из социального проекта в цифровую платформу региональной экономики, стать одним из драйверов ее развития. Об этом рассказал Алексей Щавелев, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ, выступая на деловом завтраке, прошедшем в формате открытого диалога в Ярославле.

– Карта жителя Ярославской области» от ПСБ – это банковский продукт, объединяющий региональные социальные льготы и программу лояльности. Сейчас проект активно развивается. К программе лояльности уже подключились более 50 организаций – медицинские клиники, фитнес-залы, магазины, музеи, – отметил Алексей Щавелев. По его словам, в перспективе «Карта жителя» может стать единым цифровым идентификатором, по которому город начнет «узнавать» человека, и «невидимым инфраструктурным слоем» региона, где сервисы начнут работать не как набор разрозненных решений, а как единая цифровая среда: транспорт, турникеты, магазины, школы, больницы будут связаны в общий цифровой контур данных и различных функций.

– Таким образом, чем больше городских служб и коммерческих организаций интегрируется в единый контур, тем больше будет удобства для жителей, глубже аналитическая картина происходящего для органов власти и значительнее экономический эффект для бизнеса. В партнерстве с правительством региона мы создаем экосистему доверия, сервисов и возможностей для жителей и бизнеса Ярославской области, – сказал Алексей Щавелев.

– Хочу отдельно поблагодарить нашего партнера – банк ПСБ. Благодаря сотрудничеству с ним проект получился качественным и перспективным, позволившим объединить банковские сервисы и льготы в один простой и удобный инструмент. Ваша поддержка и деятельное содействие в привлечении частного бизнеса к проекту в рамках региональной программы лояльности помогает нам делать «Карту жителя» действительно массовой и полезной для каждого жителя региона. Без банка-партнера мы бы такого результата в короткие сроки не достигли, – подчеркнула Марина Кашина, заместитель председателя правительства Ярославской области.

Напомним, проект «Карта жителя Ярославской области» реализуется банком ПСБ с января 2026 года в рамках стратегического партнерства с правительством области. Карта доступна для оформления в офисах банка и центрах «Мои документы» для всех совершеннолетних жителей области с постоянной регистрацией.

