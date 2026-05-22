41 официальный пляж откроют в Ярославской области летом этого года

В числе мест, где купание запрещено, – Павловская роща, поселки Резинотехника, Коровники, Толга, озеро Техас, Климовские карьеры.

В Ярославской области летом этого года откроют 41 официальный пляж. В Рыбинском округе оборудуют четыре проверенных места для купания: в Каменниках, Петракове, Свингине и Волкове. В Ярославле, Переславль-Залесском, а также в Ярославском, Некоузском и Пошехонском округах сделают по три пляжа, в остальных районах – по одному или два.

Параллельно со списком разрешенных мест для летнего отдыха правительство региона опубликует перечень мест, запрещенных для купания. В Ярославле нельзя купаться здесь.

«Эти зоны дополнительно обозначим предупреждающими и запрещающими знаками. Наша задача – чтобы люди отдыхали у воды в оборудованных местах, где созданы необходимые условия и обеспечен контроль. Это важный вопрос безопасности и комфорта жителей», - сказал глава региона.

За санитарным состоянием пляжей будут следить местные власти. Должны быть организованы спасательные посты.

Купальный сезон в Ярославской области начнется с 1 июня. За полторы недели до его начала задекларированы 32 пляжа.

В Ярославле купаться можно только в трех местах: на 1-й Норской набережной, на Тверицкой набережной и в Подзеленье. На любимых ярославцами неофициальных пляжах - в Коровниках, на Толге и Резинотехнике, Климовских карьерах – купаться запрещено.

«На данный момент Роспотребнадзор взял пробы воды на трех официальных пляжах города. В зависимости от результатов жители смогут принять решение, стоит купаться в ярославской акватории или нет», - сказали в мэрии города.

Несмотря на то, что стоит жара, вода еще холодная, всего +12 градусов. Поэтому раньше положенного открывать сезон спасатели не рекомендуют: могут возникнуть судороги и сердечный приступ.

