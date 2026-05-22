В Ярославле восстановили движение на выезде в сторону Москвы Фото: Елена СОФЬИНА.

В Ярославле временно перекрывали выезд в сторону Москвы после атаки беспилотников ночью 23 мая 2026 года. Ограничения вводили на участке Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Позже движение транспорта восстановили, сообщил губернатор Михаил Евраев.

По словам главы региона, ночью на подлете к Ярославлю силы ПВО и РЭБ отражали атаку украинских БПЛА. Пострадавших нет. При этом часть дорог пришлось временно закрыть ради безопасности.

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГИ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ В МОСКВУ 23 МАЯ 2026

Из-за работы экстренных служб и мер безопасности был перекрыт перекресток Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Именно через этот участок проходит выезд из Ярославля в сторону Москвы.

Позже губернатор сообщил, что ограничения сняты, а движение транспорта полностью восстановлено. Для многих автомобилистов это особенно важно перед выходными, когда поток машин в сторону столицы традиционно увеличивается.

КОГДА ОТКРОЮТ ДВИЖЕНИЕ НА ТРАССЕ ЯРОСЛАВЛЬ-МОСКВА 23 МАЯ 2026

Как сообщил Михаил Евраев, причиной ограничений стала атака беспилотников на регион. По его словам, на территории области могут находиться фрагменты БПЛА, которые необходимы следствию.

Жителей попросили не приближаться к подозрительным предметам, не пользоваться рядом с ними телефонами и сразу сообщать о находке по номеру 112.

По данным властей, движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы уже восстановлено. Однако в регионе продолжает действовать предупреждение о беспилотной опасности.

Губернатор подчеркнул, что подразделения Минобороны и силовые структуры продолжают работу по обеспечению безопасности.