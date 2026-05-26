Участники программы «Герои Ярославии» осваивают финальный обучающий модуль

Цель проекта – подготовить из ветеранов СВО компетентных руководителей и специалистов. Фото: Правительство Ярославской области.

«За неполный год с момента старта обучения по программе «Герои Ярославии» бойцы изучили государственное и муниципальное управление, экономику и финансы, получили управленческие компетенции. Впереди – две очные сессии и защита индивидуальных проектов при поддержке экспертов профильных министерств, преподавателей и кураторов из академии Пастухова ТГУ, – отметил Михаил Евраев. – Наша цель – подготовить из ветеранов СВО компетентных руководителей и специалистов, укрепить кадровый потенциал региона, помочь им реализовать себя на гражданской службе в родном регионе. Желаю участникам удачи на финишной прямой!»

Часть участников программы уже получила назначения. В их числе – Дмитрий Горбунов, который сразу после окончания этого модуля приступит к работе в отрасли молодежной политики в Рыбинске. Он занимается общественной деятельностью, имеет высшее образование по направлению «Государственное и муниципальное управление», прошел профессиональную переподготовку по направлению «Психология». За его плечами – «Молодежка Народного фронта», членство в Союзе сельской молодежи. На СВО пошел добровольцем, служил техником-пилотом в бригаде беспилотной авиации «Гром-Каскад», проявил высокое мастерство и героизм, обеспечивая непрерывную разведку и корректировку огня артиллерийских подразделений. Его действия способствовали результативности операций на всех направлениях фронта.

«Огромный пласт, на котором важно сосредоточить внимание специалистов, – это патриотическое воспитание молодежи, – подчеркнул Дмитрий Горбунов. – Сейчас в регионе в этом направлении делается очень много, важно удержать эту планку интереса ребят, понимая, какая огромная ответственность лежит на нас».

Проект, который он готовит к защите, посвящен социальной реабилитации ветеранов боевых действий и вовлечению их в решение ряда коммунальных вопросов на муниципальном уровне посредством роботизированной техники.

Наставником Дмитрия в рамках программы выступает заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель.

«Уверена, Дмитрий сможет усилить отрасль молодежной политики своим неравнодушием и активной жизненной позицией, – сказала Вера Даргель. – В настоящее время бойцы, помимо учебы, доделывают свои индивидуальные проекты. Часть разработок уже внедрена в регионе. Обязательно расскажем о них после защиты, чтобы соблюсти равные права. В помощь каждому бойцу экспертная поддержка как представителей профильных министерств, так и преподавателей и кураторов Государственной академии промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова ТГУ. Поражают их вовлеченность и практико-ориентированный подход»444.

Как пояснила и.о. руководителя Государственной академии промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова ТГУ Татьяна Федосеева, программа «Герои Ярославии» утверждена федеральными коллегами из РАНХиГС и схожа с программой «Время героев», которая реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Курс рассчитан более чем на 500 академических часов. Работа ведется как очно, так и на онлайн-платформе.

По итогам защиты индивидуальных проектов, которая пройдет в июле, участники смогут получить квалификацию «Мастер государственного управления» или «Специалист государственного управления» – в зависимости от уровня образования и результатов итоговой аттестации.

Справка

Программа «Герои Ярославии» направлена на подготовку высококвалифицированных компетентных руководителей и специалистов из числа ветеранов СВО, содействует реализации собственного потенциала, укрепляет кадровый потенциал региона. Проводится по поручению губернатора Михаила Евраева.