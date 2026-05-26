Ярмарка вузов пройдет в Иванове 30 мая

Узнать больше об ивановских учебных учреждениях, выбрать «свою» специальность, если еще нет определились, приглашают выпускников на Ярмарку вузов. Она пройдет 30 мая в «РИО Иваново» на Кохомском шоссе с 10 утра до 14:00.

Запланированы встречи с представителями вузов и колледжей, мастер-классы и приятный бонус: розыгрыш наушников среди посетителей ярмарки.

Вузы подготовили программы.

Ивановский государственный университет:

- консультация по специальностям;

- мастер-класс «Тайны китайской иероглифики»;

- образовательный интерактив;

Ивановский государственный энергетический университет:

- консультации по специальностям;

- презентация робота-собаки;

Ивановский государственный химико-технологический университет и колледж:

- консультации по специальностям;

- мастер-класс китайской техники;

Ивановский государственный политехнический университет и колледж:

- консультации по специальностям;

- показ модной коллекции;

- мастер-класс «Модные мелочи»;

Верхневолжский государственный агробиотехнологический университет:

- консультации по специальностям;

- мастер-класс «качество продуктов питания»;

Ивановский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ:

- консультации по специальностям;

Ивановский филиал Международного юридического института:

- консультации по специальностям;

- экспертная лаборатория;

Ивановский медицинский колледж:

- консультации по специальностям;

- интерактивная зона с медицинским оборудованием;

- дефиле специальностей;

Ивановский автотранспортный колледж:

- консультации по специальностям;

- мастер-класс «Работа двигателя V8» с наглядной демонстрацией рабочих циклов четырёхтактного двигателя;

Ивановский педагогический колледж:

- консультации по специальностям;

Ивановский колледж сферы услуг:

- консультации по специальностям;

- мастер-классы по индустрии красоты, плетению кос и поварскому делу «Пряничные фантазии»;

Российский экономический университет им. Плеханова:

- Консультации по специальностям;

Ивановский радиотехнический техникум

- консультации по специальностям;

- мастер - классы по сборке и разборке электронного оборудования, трафаретной печати и художественному оформлению с помощью трафаретов;

Ивановский колледж лёгкой промышленности:

- консультации по специальностям;

- мастер-класс «роспись по тканям»;

Ивановский колледж управления и права:

- консультации по специальностям;

- мастер-класс «сбор и разбор автомата АК»

- демонстрация криминалистического чемоданчика;

Ивановский кооперативный техникум:

- консультации по специальностям;

Ивановский колледж культуры:

- видео презентация;

Студенческий координационный совет Общероссийского профсоюза образования в Ивановской области:

- защита социально - экономических прав студентов;

- зачисление в профсоюз.

Регистрация участников по ссылке.