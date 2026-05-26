Ярмарка вузов пройдет в Иванове 30 мая

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Узнать больше об ивановских учебных учреждениях, выбрать «свою» специальность, если еще нет определились, приглашают выпускников на Ярмарку вузов. Она пройдет 30 мая в «РИО Иваново» на Кохомском шоссе с 10 утра до 14:00.
Запланированы встречи с представителями вузов и колледжей, мастер-классы и приятный бонус: розыгрыш наушников среди посетителей ярмарки.
Вузы подготовили программы.
Ивановский государственный университет:
- консультация по специальностям;
- мастер-класс «Тайны китайской иероглифики»;
- образовательный интерактив;
Ивановский государственный энергетический университет:
- консультации по специальностям;
- презентация робота-собаки;
Ивановский государственный химико-технологический университет и колледж:
- консультации по специальностям;
- мастер-класс китайской техники;
Ивановский государственный политехнический университет и колледж:
- консультации по специальностям;
- показ модной коллекции;
- мастер-класс «Модные мелочи»;
Верхневолжский государственный агробиотехнологический университет:
- консультации по специальностям;
- мастер-класс «качество продуктов питания»;
Ивановский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ:
- консультации по специальностям;
Ивановский филиал Международного юридического института:
- консультации по специальностям;
- экспертная лаборатория;
Ивановский медицинский колледж:
- консультации по специальностям;
- интерактивная зона с медицинским оборудованием;
- дефиле специальностей;
Ивановский автотранспортный колледж:
- консультации по специальностям;
- мастер-класс «Работа двигателя V8» с наглядной демонстрацией рабочих циклов четырёхтактного двигателя;
Ивановский педагогический колледж:
- консультации по специальностям;
Ивановский колледж сферы услуг:
- консультации по специальностям;
- мастер-классы по индустрии красоты, плетению кос и поварскому делу «Пряничные фантазии»;
Российский экономический университет им. Плеханова:
- Консультации по специальностям;
Ивановский радиотехнический техникум
- консультации по специальностям;
- мастер - классы по сборке и разборке электронного оборудования, трафаретной печати и художественному оформлению с помощью трафаретов;
Ивановский колледж лёгкой промышленности:
- консультации по специальностям;
- мастер-класс «роспись по тканям»;
Ивановский колледж управления и права:
- консультации по специальностям;
- мастер-класс «сбор и разбор автомата АК»
- демонстрация криминалистического чемоданчика;
Ивановский кооперативный техникум:
- консультации по специальностям;
Ивановский колледж культуры:
- видео презентация;
Студенческий координационный совет Общероссийского профсоюза образования в Ивановской области:
- защита социально - экономических прав студентов;
- зачисление в профсоюз.
Регистрация участников по ссылке.