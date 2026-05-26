В костромский парках открывается сезон зарядок

С 1 июня парки Костромы будут работать ежедневно.

Сезон зарядок начинается в парках Костромы. На первое «бодрое утро» жителей города приглашают 30 мая: в 10 часов любители активно проводить время соберутся в парках Берендеевка, Заволжья и Победы.

«В Берендеевке инструктор вместе с гостями пройдет по тропе здоровья, в Заволжье тренер проведет общеукрепляющую разминку, а в парке Победы наставник по фитнесу – эстафету», - рассказали в Дирекции парков Костромы.

Уже со следующей недели местные парки перейдут на ежедневный режим работы. План на ближайшую неделю представлен в карточках.

