Рыбинский завод познакомил школьников с работой предприятия

9-а класс остался доволен содержательной экскурсией и подготовленными подарками. ФОТО: из архива Завода «Крома»

Встреча не случайна

На фоне растущего дефицита инженерных и рабочих кадров российские промышленные предприятия все чаще делают ставку на раннюю профориентацию. По данным Минтруда РФ, в ближайшие семь лет одними из самых востребованных специалистов останутся инженеры и квалифицированные рабочие.

В этих условиях предприятия ТЕХНОНИКОЛЬ усиливают сотрудничество со школами и другими образовательными учреждениями. Один из таких проектов реализует завод «Крома» в Рыбинске. В конце мая, в преддверии Дня защиты детей и окончания учебного года, предприятие организовало профориентационную экскурсию для учащихся 9А класса школы №4 (образовательный комплекс «Стратегия»).

Выбор класса был целенаправленным.

– Со школой №4 мы дружим, проводим совместные мероприятия: в прошлом году к 9 мая работали в аллее Славы, а в этом – в парке у лосей, скульптуры этих животных установлены на въезде в микрорайон Слип, – рассказал директор завода Дмитрий Миронов. – Ребята очень любознательные, и мы предложили провести экскурсию для учеников выпускного 9 класса. Тем более что заинтересованы в пополнении коллектива молодежью, а эти школьники как раз сейчас определяют, где и чему учиться дальше, какое направление деятельности выбирать. Мне кажется, получилось неплохо! Даже девочки, которые поначалу говорили, что их больше интересует сфера культуры, заинтересовались, когда увидели, как работает современное производство, какие у нас созданы условия труда, какой социальный пакет сформирован для работников, какие перспективы карьерного роста существуют в компании. Причем о карьере мы говорили на собственных примерах. Рассказали, как, начав с позиций рабочих – электрик, лаборант и так далее в нашей корпорации доросли до руководящих должностей.

В ходе мероприятия ученики, которые собираются поступать в колледжи, не раз интересовались, какие специальности лучше выбрать и можно ли будет пройти на заводе производственную практику после окончания вуза:

– Предпочтение отдаем техническим направлениям, нам нужны грамотные технологи, электроники, электрики, слесари, сварщики. А тому, что связано со спецификой предприятия, обучим на месте. Конечно, мы поможем таким заинтересованным ребятам, будем рады видеть их на заводе, подберем хороших наставников. Главное – желание учиться и работать, получая от своего труда и достойное материальное вознаграждение, и моральное удовлетворение.

Школьники побывали на всех этапах производства. ФОТО: из архива Завода «Крома»

От экскурсии к профессии мечты

Экскурсия началась со знакомства школьников с компанией. Директор предприятия рассказал ребятам об истории завода и его деятельности, направлениях работы и социальных инициативах компании.

После вводной части школьники посмотрели корпоративный ролик «Первый день на заводе», а затем приняли участие в тематическом квизе. Ребята активно включились в обсуждение и ответили на вопросы о производстве и строительных материалах.

Особое внимание специалисты компании уделили вопросам промышленной безопасности. Перед выходом на производство школьники прошли инструктаж по охране труда и получили средства индивидуальной защиты – жилеты и каскетки.

В ходе экскурсии участники посетили производственную линию, лабораторию и склад готовой продукции. Специалисты компании показали ребятам образцы материалов, рассказали о контроле качества продукции, особенностях технологического процесса и принципах работы современного оборудования.

Завершилось мероприятие на площадке склада готовой продукции, где участники сделали общее фото. В административном корпусе школьникам вручили блокноты, ручки с символикой корпорации и сладкие подарки – мороженое «на дорожку».

Чем «зацепил» завод

Свою оценку экскурсии поставила классный руководитель 9А класса Ирина Цветкова, которая побывала на заводе вместе со своими учениками:

– Когда наши школьники вместе с работниками завода участвовали в весеннем субботнике, его руководители предложили мне провести для них экскурсию по предприятию. Обсудила это с ребятами, и они мне сказали, что с удовольствием сходят. Наша школа находится неподалеку от завода, и даже я, проезжая мимо него, не раз ловила себя на мысли: интересно, а что там, за стенами предприятия?

Педагог говорит, что впечатления у детей остались очень хорошие, экскурсия им понравилась:

– С нами были директор и главный инженер, которые отвечали на все вопросы. Ребята могли напрямую пообщаться с работниками, поспрашивать их, увидеть все участки и подразделения завода, все этапы производства продукции. То есть сложилось целостное впечатление о предприятии. Один из учеников, впечатлившись тем, насколько автоматизировано производство, уже во время экскурсии всерьез задумался о том, чтобы прийти работать на завод – и тут же поговорил с директором о том, куда для этого пойти учиться, какие перспективы его могут ждать. Интересно было не только мальчикам, но и девочкам – они узнали, что на предприятии трудятся и женщины, например, в кадровой службе и лаборатории. Экскурсия заняла примерно час, но время прошло незаметно и с пользой, у всех в результате было приподнятое настроение. А на следующий день в столовой я заметила, как один из моих мальчишек рассказывает ученикам из других классов об экскурсии и о том, как работает завод. Значит, ребят действительно «зацепило», им это интересно. Отмечу отличную организацию экскурсии и открытость руководителей и сотрудников предприятия. Ставлю им «пятерку»!

Ирина Владимировна добавила, что, возможно, стоило бы создать на заводе и небольшую музейную экспозицию – подобрать экспонаты, демонстрирующие посетителям 90-летнюю историю завода. И сказала, что уже порекомендовала коллегам посетить предприятие с их классами.

Завод уже готовится встречать новых желанных гостей.

Прямая речь

Директор завода «Крома» Дмитрий МИРОНОВ:

– Сегодня ранняя профориентация становится важной частью развития кадрового потенциала отрасли. Для многих школьников такие экскурсии – первый реальный контакт с производством. Ребята могут наглядно увидеть, что современные предприятия – это автоматизация, технологии, инженерные решения и возможности для профессионального роста. Мы считаем важным не только рассказывать, но и показывать молодежи производство еще на этапе выбора будущей профессии.

Руководитель образовательного комплекса «Стратегия» Елена БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ:

– Для школьников особенно важно увидеть производство в работе. После таких экскурсий ребята иначе воспринимают инженерные и технические профессии. Они видят современное оборудование, знакомятся со специалистами, задают вопросы и лучше понимают, какие возможности сегодня открывает перед ними промышленная сфера.