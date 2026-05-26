Общество26 мая 2026 11:49

Более 110 тысяч жителей Ярославской области поддержали проекты благоустройства

Всероссийское голосование проходит на платформе «Госуслуги. Решаем вместе»
Полина ВАЧНАДЗЕ
Волонтеры помогают ярославцам проголосовать за объекты благоустройства.

Фото: Правительство Ярославской области.

До 12 июня продолжится всероссийское онлайн-голосование за объекты, которые будут благоустроены в следующем году. В Ярославской области разъяснительную работу ведут более 1700 волонтеров – они одеты в специальную форму с символикой национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

«Голосование за объекты благоустройства – это возможность влиять на развитие своей малой родины, и я призываю всех принять в нем участие. На сегодня это уже сделали 110 тысяч жителей нашего региона. Голосование проходит онлайн, а добровольцы, которые работают в общественных местах во всех округах, помогают всем желающим сделать выбор: информируют о представленных проектах, объясняют механизм голосования и обеспечивают возможность проголосовать на месте через специальное приложение. Благодаря активности жителей Ярославская область с каждым годом становится благоустроеннее. Изменения происходят при поддержке партии «Единая Россия», которая участвует в формировании комфортной городской среды. В этом сезоне по итогам голосования прошлого года реализуем более 20 проектов», - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В голосовании принимают участие 38 территорий и 24 дизайн-проекта. Победили, набравшие наибольшее количество голосов жителей региона, приведут в порядок в 2027 году.

Например, в Переславле-Залесском сейчас в лидера – сквер у бывшего Завода ЛИТ. За него проголосовали более трех тысяч человек.

«К участию в голосовании приглашаются все жители Ярославской области старше 14 лет. Отдать свой голос можно на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» или через смартфоны волонтеров, которые дежурят в общественных местах», - сказал заместитель председателя Правительства – министр строительства и ЖКХ региона Александр Баланцев.

Набор добровольцев не закончен – он продолжится до 5 июня. Будущие волонтеры могут пройти обучение здесь, а затем зарегистрироваться здесь.