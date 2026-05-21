Ивановских подростков приглашают в "Летнюю школу"

В Иваново идет набор в "Летнюю школу". ФОТО: Ивановский политех

В Иванове продолжается запись подростков от 14 до 17 лет в дневной лагерь лидерско-научной направленности "Летняя школа". Его откроют на базе школы №26 и политехнического университета.

"Смена составит 21 день, занятия будут проходить с понедельника по пятницу с 08:30 до 14:30. Для участников лагеря предусмотрено двухразовое горячее питание. Участие в лагере бесплатное", - сказали в администрации города.

В программе запланированы лекции, мастер-классы, экскурсии, тренинги. Участники познакомятся с технологиями изготовления одежды, цифровыми инструментами текстильного дизайнера, со способами создания векторной графики и иллюстраций, макетов на основе выполненной трехмерной модели и проектирования зданий. Также подростков научат управлять беспилотниками.