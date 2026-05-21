В Волгореченске бдительный пенсионер помог поймать курьера курьера мошенников

В Костромской области полицейские задержали курьера мошенников. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Волгореченске Костромской области пенсионер чуть не стал жертвой мошенников, но вовремя одумался и даже помог задержать преступника.

Дедушка несколько часов общался по телефону с незнакомым человеком и уже успел сказать ему код из смс и номер СНИЛС. Когда звонивший стал угрожать уголовным делом и уговорил снять 1,4 миллиона рублей, пенсионер понял, что дело нечисто и позвонил в полицию. Сотрудники уголовного розыска провели с мужчиной профилактическую беседу и поблагодарили за бдительность. Но выходя из дома, оперативники заметили подозрительного молодого человека.

"В ходе общения с ним выяснилось, что он курьер, приехал в Волгореченск из Московской области по заданию и должен забрать посылку с антиквариатом. Гостя доставили в отдел внутренних дел, где он рассказал, что выполняет уже не первое задание по доставке посылок. До Костромской области успел побывать в двух адресах в столице, а также в Твери и Рязани. После каждого здания он бережно передавал посылки заказчикам, не вскрывая ни одной из них", - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Волгореченские полицейские связались с коллегами. Как оказалось, последняя жертва еще даже не успела заявить о совершенном в отношении нее мошенничестве.

Курьера задержали и отправили в Рязанскую область. Сейчас полицейские устанавливают, причастен ли задержанный к другим таким же преступлениям.