В Ярославском соцфонде рассказали о новых правилах назначения пособий

О новых правилах предоставления пособий рассказали в Ярославском отделении Соцфонда. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году введены новые правила назначения пособий. Некоторые из них уже начали действовать, другие вступят в силу совсем скоро.

Например, чтобы иметь право на выплаты, ярославцам необходимо получать доход в размере не менее восьми МРОТ за расчетный период, что составляет 216 744 рубля (МРОТ в 2026 году - 27 093 рубля). Требование к наличию дохода не применяется или может быть уменьшено при наличии уважительных причин отсутствия дохода.

К таким относятся: уход за ребенком до 3 лет, за ребенком с инвалидностью до 18 лет, уход за нетрудоспособным, учет по безработице и другие. С 1января получение пенсий по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности также является уважительной причиной наличия доходов менее восьми МРОТ.

«С 21 июля вступают в силу новые поправки. Уважительной причиной для отсутствия доходов будет считаться уход за инвалидами 1 группы и гражданами старше 80 лет, которые являются членами семьи заявителя - родителями, бабушками и дедушками, братьями, сестрами, супругом или супругой. Ранее допускался уход за любым нетрудоспособным человеком», – сообщил управляющий Отделением СФР по Ярославской области Сергей Русов.

Кроме того, с 21 июля жители Ярославской области, которые подают заявление на единое пособие не по месту прописки, а по месту пребывания, должны подтвердить фактическое проживания в регионе. Можно предоставить справки из детского сада или школы, куда ходит ребенок, справка с работы или договор аренды жилья.

В Соцфонде напомнили, что с 1 марта размер алиментов, которые учитываются в доход семьи, зависит не от МРОТ, а от среднемесячной номинальной заработной платы в регионе за предыдущий год.

Если заявитель находится в разводе, но у него нет судебного решения или судебного приказа об уплате алиментов, то при определении права на единое пособие алименты учитываются особым порядком. На одного ребенка они составляют 1/4 среднемесячной номинальной зарплаты; на двух детей – 1/3; на трех и более детей – 1/2.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен