Костромичам запретили пользоваться огнем

Из-за жаркой и сухой погоды в Костроме ввели особый противопожарный режим. Распоряжение об этом подписал глава города Олег Болоховец.

Во время действия особого противопожарного режима в Костроме запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и других отходов. Нельзя использовать мангалы и другие приспособления для обработки пищи с помощью открытого огня. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

Сотрудники управления благоустройства должны выявить и ликвидировать несанкционированные свалки мусора. А управления жилищно-коммунального хозяйства, УК и ТСЖ - провести работы по обеспечению проезда пожарной техники к жилым домам, а также по очистке участков от горючих и твердых коммунальных отходов.

Центру гражданской защиты поручено держать наготове специализированный автомобиль для тушения ландшафтных пожаров. Свою технику, пригодную для пожаротушения, необходимо подготовить также МКУ «Дорожное хозяйство», в том числе поливомоечные машины и трактор с плугом для опашки территории.