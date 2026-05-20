В Ярославии начались первые в 2026-м работы по губернаторскому проекту «Наши дворы»

Всего в 2026 году в программу «Наши дворы» в Ярославской области включено 111 проектов. Фото: Правительство Ярославской области.

По программе «Наши дворы» подрядчики уже благоустраивают 10 объектов в Переславль-Залесском, Большесельском, Любимском, Мышкинском, Пошехонском, Ростовском, Рыбинском, Угличском и Ярославском округах.

«Всего в 2026 году в программу «Наши дворы» включено 111 проектов. Благоустроим более 70 дворовых территорий, установим почти 40 спортивно-игровых площадок, также проведем дополнительные работы на объектах прошлых лет. Для того чтобы опережающими темпами привести в порядок еще около 20 объектов, используем средства 2027 года, – отметил Михаил Евраев. – Все дворы включены в программу с учетом мнений и пожеланий жителей региона. Активную поддержку проекту оказывают депутаты партии «Единая Россия». Вместе ведем системную работу, чтобы создавать в Ярославской области комфортные и безопасные условия жизни».

В частности, благоустройство уже началось в поселке Ивановское Переславль-Залесского округа, на улице Гражданской в Угличе, в деревне Кузнечиха Ярославского округа.

Проект «Наши дворы» реализуется в регионе с 2022 года и направлен на создание комфортной и безопасной городской среды рядом с жилыми домами. За прошедшее время реализовано порядка 1100 проектов.

«Сейчас ключевая задача – вывести подрядчиков на объекты и обеспечить качественное выполнение работ в установленные сроки, – подчеркнул министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин. – Мы не просто благоустраиваем дворы, а создаем современное пространство с элементами безопасности, включая видеонаблюдение. Реализация проекта ведется при поддержке губернатора Ярославской области Михаила Евраева в соответствии с приоритетами народной программы партии «Единая Россия».