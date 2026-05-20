В регионе уже начались работы по капремонту многоквартирных домов в 7 округах

В рамках региональной программы капремонта в многоквартирных домах обновляют все основные конструктивные элементы: инженерные коммуникации, крыши, фасады, лифтовое оборудование Фото: Правительство Ярославской области.

Выполнено 9373 вида работ.

«Капитальный ремонт домов позволяет поддерживать жилой фонд в надлежащем состоянии, обеспечивать комфорт и безопасность жителей региона, – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – На этот год краткосрочным планом предусмотрено выполнение 275 видов строительно-монтажных работ в 236 многоквартирных домах, собственники которых формируют фонд капремонта на счете регионального оператора. Основная доля приходится на капитальный ремонт крыш (50,5%) и внутридомовых инженерных сетей (30,5%). На сегодня работы уже ведутся на 50 объектах в Ярославле, Рыбинске, Угличском, Рыбинском, Тутаевском, Даниловском и Переславль-Залесском округах».

В рамках региональной программы капремонта в многоквартирных домах обновляют все основные конструктивные элементы: инженерные коммуникации, крыши, фасады, лифтовое оборудование. В числе объектов, где уже начались работы, – дом №13 по улице 6-й Железнодорожной в Ярославле. Это трехэтажное здание, построенное в 1958 году, впервые участвует в программе капитального ремонта. Здесь идет замена кровли. Подрядчик приступил к работам в начале мая. Уже завершен демонтаж старой кровельной конструкции, ведутся вывоз строительного мусора и монтаж новой стропильной системы. Проект планируется завершить до конца года.

Как отмечено сегодня на заседании комитета Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике, краткосрочный план на 2023 – 2025 годы выполнен на 100%. Новый трехлетний краткосрочный план разработан с учетом заявок органов местного самоуправления и прогнозируемого финансирования за счет взносов собственников. Кроме того, в рамках требования технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» утвержден специальный план мероприятий поэтапного обновления лифтового хозяйства региона на период до 2030 года.

Как пояснил заместитель председателя правительства – министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев, в течение трех лет планируется заменить 160 лифтов в 59 домах, где собственники копят взносы на счете регионального оператора. В этом году за счет средств собственников и при государственной поддержке планируется обновить 29 подъемников.

В домах, где собственники копят средства на капремонт на специальных счетах, до 2030 года должно быть заменено более 2 тысяч лифтов. Решить вопрос владельцы жилья могут своими силами, путем участия в федеральных проектах или перевода средств на счет регионального оператора.

Справка

В Ярославской области 10243 многоквартирных дома общей площадью 32 млн квадратных метров. Из них 6530 МКД формируют фонд капремонта на счете регионального оператора, 3182 дома выбрали специальные счета.