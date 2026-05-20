В Ярославской области к отопительному периоду подготовят 590 котельных

В Угодичах уже работает современная газовая блочно-модульная котельная. Фото: Правительство Ярославской области.

В регионе ведется подготовка к новому отопительному периоду.

«Сформирован четкий план мероприятий, и своевременное выполнение поставленных задач – залог того, что зима 2026 – 2027 годов пройдет для жителей региона без серьезных коммунальных технологических сбоев, – подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Предстоит подготовить к сезону около 14 тысяч многоквартирных домов и 1736 социальных объектов, 590 котельных, 3,8 тысячи километров водопровода, 2,6 тысячи километров канализационных сетей, 30 тысяч километров ЛЭП и 1,8 тысячи километров теплотрасс».

Отмечено, что в ходе подготовки к зиме 2025 – 2026 годов был сформирован аварийный резерв материально-технических ресурсов на случай нештатных ситуаций. Это, в частности, позволило оперативно восстановить теплоснабжение в Угодичах и Коленове, где провели врезку универсальных котельных установок. Сегодня в первом населенном пункте работает современная газовая блочно-модульная котельная, во втором возобновлено функционирование действующего теплоисточника.

Ежегодно после завершения отопительного сезона для подготовки сетей к зиме проводятся гидравлические испытания. Они необходимы для проверки прочности и герметичности трубопроводов, выявления слабых участков и предотвращения аварий в холодное время года.

Как пояснил заместитель председателя правительства – министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев, ГП ЯО «Яроблводоканал» уже занимается вопросами теплоснабжения в 12 округах региона. На балансе предприятия – 187 теплоисточников и более 1,3 тысячи километров тепловых сетей в однотрубном исчислении.

При подготовке к сезону проводится модернизация теплосистем – как в рамках региональных инициатив и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, так и за счет федеральных программ. Например, в Переславле-Залесском по концессионному соглашению в этом году будет заменено еще 12 участков тепловых трубопроводов: на улицах Строителей, Магистральной, Разведчика Петрова, в Красноэховском переулке и в районе больницы. Подрядчики по этим объектам уже определены.