В Ярославской области приведут в порядок более 160 воинских мемориалов и захоронений

Работы, проведенные на мемориалах в прошлом году, обсудили на заседании комитета Ярославской облдумы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи. Фото: Правительство Ярославской области.

В этом году в Ярославской области продолжат работу по сохранению воинских захоронений и мемориалов. В порядок приведут более 160 объектов.

«В 2026 году из бюджетов разных уровней на эти цели будет направлено 62 миллиона рублей. Наша задача – сохранить память о защитниках Отечества и героизме нашего народа и передать ее новым поколениям жителей региона. Забота о воинских мемориалах и захоронениях – важная составляющая этой работы. С 2022 года уже привели в порядок около 270 объектов», - сказал губернатор региона Михаил Евраев.

103 захоронения, которые находятся на Воинском мемориальном кладбище Ярославля, благоустроят по федеральному проекту «Сохранение культурного и исторического наследия». Еще 16 мемориалов и 46 захоронений приведут в порядок по региональной программе «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области».

В планах – обновление памятника Михаилу Кошкину, главному конструктору и создателю танка Т-34, который находится в Переславль-Залесском округе. В Гаврилов-Ямском округе восстановят комплекс в честь земляков, погибших на Великой Отечественной войне.

В прошлом году в Ярославской области обновили 50 воинских захоронений и военно-мемориальных объектов в 14 округах. Вторую жизнь получили рыбинский обелиск в честь 40-летия Победы, переславский обелиск в память воинов-переславцев, мемориалы в Бурмакине, Мартынове, Угличе и других населенных пунктах региона. На это из областного бюджета было выделено 25 миллионов рублей. В рамках проекта «Решаем вместе!» благоустроена территория на Тверицком кладбище Ярославля и у памятника в Кукобое Первомайского округа. Отремонтирован памятник в деревне Нинорово под Угличем.

«Мы последовательно наводим порядок на воинских захоронениях и мемориалах, чтобы каждый объект достойно выглядел и служил местом для памяти и поклонения. Реализация программы ведется при поддержке губернатора Ярославской области Михаила Евраева и соответствует задачам, поставленным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, по сохранению исторической памяти и укреплению патриотических традиций», – сказал министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин.