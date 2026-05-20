В ярославской школе учеников приняли в пионеры

Третьеклассники пополнили ряды пионеров школы. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

19 мая в школе на улице Слепнева отметили День пионерии, который раньше праздновался повсюду. На торжественной линейке третьеклашки произнесли торжественные обещания. После этого пионеры постарше повязали им красные галстуки. Отличие от прежних галстуков – присутствие белого и синего цветов российского флага в одном из углов.

Школьники гордо и задорно пели пионерские песни, читали стихи и маршировали. Лучших торжественно наградили за успехи в экологическом движении – сборе макулатуры. А взрослые – учителя, родители и гости - вспоминали свое детство и говорили, как приятно видеть учеников дружными, веселыми и нацеленными на добро.

Каждый из детей, впервые повязавших красные галстуки, получил в подарок книжку о пионерах-героях. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Со вступлением в пионеры мальчишек и девчонок поздравили первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Михаил Парамонов и депутат областной Думы руководитель фракции КПРФ Елена Кузнецова. В подарок от них дети получили книжки о пионерах-героях Великой Отечественной войны.

После торжественной линейки новоиспеченные пионеры из актового зала отправились на пришкольную территорию, чтобы вместе с семиклассниками принять участие в игровой программе «Заряд на движение».

Отметим, что в следующем году школа №18 отметит свое 60-летие. Сейчас этот центр образования входит в образовательный комплекс №33, которым руководит Алина Астафьева – прежде она и была директором 18-й школы.

К 80-летию Победы школьники углем нарисовали портреты своих предков, разгромивших фашизм. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Алина Сергеевна рассказала нам, что сейчас пионерская организация прививает детям ценности, которые всегда служат опорой человеку, стране и народу: внимание к окружающим, доброту, патриотизм, желание учиться, командный дух и в то же время – умение отвечать за себя, стремление к успеху. Поэтому пионерское движение прекрасно сочетается с другими направлениями – такими как «Орлята России», «Движение первых», «Юнармия», патриотическое и волонтерское движение, в котором участвуют многие ученики.

Алина Астафьева сообщила, что сейчас в образовательном центре идет работа по созданию музея, посвященного детско-юношеским организациям нашей страны разных времен, включая и Всесоюзную пионерскую организацию. Их опыт ценен и полезен, а история богата и увлекательна. Уже проведены ремонтные работы, приобретается современное оборудование, в том числе интерактивное. В этом помогает и депутат облдумы Елена Кузнецова и федеральный депутат Государственной Думы Роман Лябихов. Создатели музея настроены на то, чтобы открыть его к новому учебному году и сделать экспозицию доступной для всех ярославских детей и педагогов.