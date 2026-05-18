Иваново18 мая 2026 13:37

Ночной «Орлан» Иваново-Кинешма синхронизируют с московской «Ласточкой»

Расписание изменится в мае и июне
Полина ВАЧНАДЗЕ
Расписание "Орланов" из Иванов в Кинешму синхронизируют с расписанием московских "Ласточек".

Из-за изменений в расписании московской «Ласточки», которые произошли по причине ремонта путей, изменится и расписание ночного «Орлана», следующего по маршруту Иваново-Кинешма.

«31 мая, 1, 7, 8, 13, 14 и 15 июня поезд будет отправляться из Иванова в 00:13 и прибывать в Кинешму в 01:45», - сообщили в пресс-службе СЖД.

В компании пояснили, что 30 и 31 мая, а также 6, 7, 12, 13 и 14 июня «Ласточки» из Москвы будут прибывать в Иваново в 23:59, а не в 23:48.