Сверхчувствительное оборудование купили в Ярославскую наркобольницу

Лаборатория ярославской наркобольницы расширила спектр исследований благодаря новому оборудованию. Фото: Правительство Ярославской области.

Сверхчувствительное оборудование, приобретенное для лаборатории Ярославской наркологической больницы, позволяет не только проводить больше исследований, но и делать это по углубленной программе.

С тех пор, как расширился перечень веществ, на которые проверяют водителей при медосвидетельствовании, появилась потребность в более точных и чувствительных методах диагностики. Например, раньше срок выявления наркотических вещество ограничивался примерно одной неделей.

«Сейчас же использование нового оборудования позволяет фиксировать факт их употребления спустя несколько месяцев», - говорит и.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

Также новое оборудование позволяет проводить контроль приема лекарств и осуществлять лекарственный мониторинг для веществ, требующих терапевтического контроля.

«В рамках взаимодействия для детской больницы был выполнен анализ концентрации лекарственного препарата в крови ребенка, который проходил лечение от онкологического заболевания», – сказал главный врач наркологической больницы Александр Волков.

Кроме того, в лаборатории проводят исследования по идентификации токсичных веществ в организме пострадавших в результате отравления. Результаты используются для уточнения диагноза, определения показаний к госпитализации, выбора методов детоксикации и терапии. Ввиду клинической значимости такие исследования относятся к категории экстренных и проводятся круглосуточно.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен