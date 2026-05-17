Жители Тутаевского округа первыми в этом году получат выплаты за покраску домов

В ходе оперативного совещания, которое провел в правительстве региона губернатор Михаил Евраев, обсудили промежуточные результаты программы покраски фасадов частных домов, которые находятся вдоль автомобильных дорог.

«Продолжаем реализацию программы покраски фасадов частных домов, которые находятся вдоль автомобильных дорог. Именно из таких, на первый взгляд, небольших изменений складывается общее впечатление о каждом населенном пункте, – подчеркнул глава региона Михаил Евраев. – Хорошую динамику показывает Тутаевский округ. Там жители подали заявления на получение выплат. При этом есть округа, где темпы пока недостаточные: это Рыбинск, Первомайский, Переславль-Залесский, Угличский, Борисоглебский и Некоузский округа. На оперативном совещании поручил главам усилить эту работу».

По инициативе Михаила Евраева размеры выплат в 2026 году увеличены: за покраску одноэтажного дома можно получить 25 тысяч рублей, двухэтажного – 45 тысяч, трехэтажного и выше – 60 тысяч. Размер вознаграждения увеличивается на 10 тысяч рублей, если вместе с наружными стенами домов собственники красят стены двух и более надворных построек.

Как сообщил начальник инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Олег Кузнецов, в настоящее время по количеству заявок от жителей в лидерах Ростовский, Рыбинский и Некрасовский муниципальные округа.

Перед началом работ следует подать в местную администрацию заявление о намерении их провести, а после завершения покраски – заявление на получение выплаты.

«На середину мая всего жителями области подано 2300 заявлений. Заявлений на выплату на данный момент немного: ввиду погодных условий покрасить объекты индивидуального жилищного строительства было проблематично. Сейчас нужно набирать обороты, проводить работу с дачниками, часть которых также может получить выплаты за покраску объектов на своих участках, – проинформировал Олег Кузнецов».

Подробнее об участии в программе – в постановлении Правительства региона от 9 июня 2025 года №577-п «Об утверждении порядка выплаты денежного вознаграждения гражданам за покраску наружных поверхностей стен объектов индивидуального жилищного строительства на территории Ярославской области». Также можно проконсультироваться в местной администрации.