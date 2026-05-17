Губернатор Михаил Евраев назвал ключевые объекты дорожного сезона 2026 года

Всего с 2022 года в нормативное состояние приведено уже более 2100 километров, что составляет значительную часть региональной сети. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«В настоящее время работы идут во всех округах. Среди ключевых объектов этого года – дорога от границы Любимского и Даниловского округов до Любима, трасса от Пречистого в сторону Козы в Первомайском округе, участок от Некоуза до поселка Октябрь, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – В Борисоглебском сделают улицу Победы, в Гаврилов-Яме завершают капремонт Советской, в Данилове обустраивают тротуары на Карла Маркса и Заводской. В Некрасовском в плане работ центральная Советская, в Рыбинске – Волочаевская, Плеханова, Шекснинское шоссе. В Ярославле – Московский проспект, Бабича, проспект Фрунзе, Советская и другие улицы. При планировании работ учитываем численность населения, анализируем, где находятся промышленные и сельскохозяйственные предприятия, где самая сложная ситуация. Сделаем и те участки, на которые обращают внимание жители. Часто это небольшие отрезки, но их восстановление значительно меняет транспортное сообщение и повышает удобство для людей».

Также по всему региону ведется ямочный ремонт: на эти цели выделено 556 млн рублей, а общий объем запланированных работ – почти 335 тысяч квадратных метров.

«Ямочный ремонт – это оперативный ответ на проблемы, которые замечают жители региона каждый день, – отметил заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко. – Даже небольшой отремонтированный участок заметно меняет качество жизни людей. Работы идут по графику, и мы намерены выдержать все заявленные сроки».

Планы ямочного ремонта уже полностью выполнены в трех округах – Большесельском, Первомайском и Угличском. Более тысячи квадратных метров асфальта уложено в Ярославле, Рыбинске, Тутаевском и Переславль-Залесском округах. На региональных дорогах охвачены площади порядка 30 тысяч квадратных метров.

Михаил Евраев поручил держать на контроле сроки и качество выполнения работ на дорожных объектах.