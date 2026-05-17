Общество17 мая 2026 13:07

В Ярославской области демонтировано более 2300 фактически погибших объектов

На оперативном совещании под руководством губернатора Ярославской области Михаила Евраева обсудили промежуточные результаты работы по демонтажу фактически погибших объектов
Мария СОКОЛОВА
Фото: Правительство Ярославской области.

«Демонтаж фактически погибших объектов – важная составляющая работы по наведению порядка в наших городах и селах. Сгоревшие дома, заброшенные здания, развалины – все это не только портит облик населенных пунктов, но и создает угрозу безопасности жителей. Такие объекты должны быть ликвидированы, – подчеркнул Михаил Евраев. – Всего с начала реализации проекта в регионе уже демонтировано более 2,3 тысячи фактически погибших объектов. Вместе с тем есть территории, где эту работу необходимо усиливать».

К 1 июня будет проведена дополнительная проверка выполнения планов. Далее каждые две недели динамику будут рассматривать на оперативных совещаниях в правительстве области.

За последний месяц в реестр было внесено 370 объектов, утративших свое практическое назначение, которые были выявлены административными комиссиями в округах.

«У каждого муниципального образования есть свой ежемесячный план, в соответствии с которым ведется работа, – доложил на оперативном совещании начальник инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области Олег Кузнецов. – Среди лидеров по демонтажу – Красноперекопский и Заволжский районы Ярославля, Пошехонский округ».

Вместе с тем в Первомайском и Гаврилов-Ямском округах с начала года не демонтировано ни одного такого объекта.

Программа по демонтажу фактически погибших объектов реализуется в Ярославской области по поручению губернатора Михаила Евраева. Выявление разрушенных зданий и сооружений проводится на регулярной основе силами местных администраций и административных комиссий. После обнаружения таких объектов собственники получают уведомления о включении зданий в реестр. В уведомлениях предлагается самостоятельно демонтировать руины. Затем специалисты проводят повторный осмотр и фиксируют, приняты ли владельцем меры или нет. В случае непринятия мер направляют второе уведомление – о принятом решении по демонтажу объекта силами территориальной администрации. Компенсировать расходы по этим работам – обязанность собственника.