В ярославскую клиническую больницу им. Н.В. Соловьева поступили 3 аппарата УЗИ

Для больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева, куда более 80% пациентов поступают по экстренным показаниям, качественная диагностика критически важна. Фото: Правительство Ярославской области.

Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Новейшее оборудование заменило выработавшую свой ресурс технику и уже активно используется, – отметил Михаил Евраев. – В Ярославской области ведется большая работа по развитию здравоохранения, и в этом нам очень помогает нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. С 2021 по 2025 год приобрели свыше 2400 единиц техники на общую сумму более 3 млрд рублей, построили 56 фельдшерско-акушерских пунктов, девять амбулаторий, поликлинику на улице Попова в Ярославле, онкоцентр с современными операционными, отремонтировали инфекционную больницу. Также открыто несколько новых специализированных центров, в том числе отделение реабилитации для участников СВО. В 2026 году на модернизацию первичного звена здравоохранения в Ярославской области предусмотрено 677 млн рублей».

Как отметила и.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко, для больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева, куда более 80% пациентов поступают по экстренным показаниям, своевременная и качественная диагностика критически важна.

«Диагностические службы в больнице работают круглосуточно и обеспечивают оперативное проведение экстренных и неотложных исследований пациентов, поступающих в приемное отделение или уже находящихся в отделениях, в режиме 24/7, – сказала Мария Можейко. – Продолжаем планомерное техническое перевооружение и всех остальных поликлиник, больниц, ФАПов и амбулаторий нашей области».

Один из аппаратов УЗИ установлен в приемно-диагностическом отделении больницы имени Н.В. Соловьева вместо устаревшего стационарного. Комплекс экспертного класса с четырьмя датчиками оснащен новейшими технологиями ультразвукового сканирования и значительно превосходит своего предшественника по техническим характеристикам.

«Аппарат с высоким качеством изображения дает четкое графическое представление исследуемых тканей, что делает его незаменимым, особенно в экстренных ситуациях, – пояснила главный врач больницы имени Соловьева Наталья Даниленко. – Например, при дорожно-транспортных травмах, при падениях с высоты нередко имеют место повреждения живота или груди. Самый быстрый и безопасный метод исключить разрывы органов, внутренние кровотечения – это УЗИ. И даже при переломах конечностей высок риск возникновения тромбов в сосудах, таким пациентам также необходимо ультразвуковое исследование».

Два портативных аппарата пополнили службу УЗИ-диагностики. Их мобильность дает возможность выполнять исследования на месте – непосредственно у постели больного.

Первый прибор приобретен для проведения эхокардиоскопии – исследования по оценке структуры и функции сердца. Такой формат УЗИ очень востребован для пациентов, находящихся в реанимационном и кардиологическом отделениях.

Второй портативный аппарат закуплен для анестезиологов-реаниматологов. Контроль УЗИ, который в режиме реального времени дает четкое представление о расположении нервов и сосудов, помогает специалистам безопасно устанавливать сосудистые катетеры, повышает точность проведения отдельных видов анестезии.