В Ярославии вводят многоуровневый контроль за состоянием гарантийных дорог

В Ярославской области ведется системная работа по содержанию придорожной инфраструктуры.

«Вводим многоуровневый контроль за гарантийными дорогами, – сообщил Михаил Евраев. – Сначала представители муниципалитетов сами осматривают отремонтированные трассы и улицы. Затем на объекты выезжает группа ГКУ ЯО «Ярдорслужба». Если при повторной проверке обнаруживаются нарушения, которые местные власти не нашли или проигнорировали, это повлияет на оценку работы ответственных сотрудников. Мы вкладываем в восстановление дорог огромные средства. За последние годы привели в порядок 2100 километров. И строгий контроль соблюдения гарантийных обязательств – это возможность максимально продлить срок службы покрытия без бюджетных затрат. Все выявленные нарушения подрядчики устраняют за свой счет».

В настоящее время в регионе на гарантии более 1100 участков, половина из них уже проверена, зафиксировано более 300 недостатков. Михаил Евраев поручил завершить осмотры в кратчайшие сроки.

Также в Ярославской области ведется системная работа по содержанию придорожной инфраструктуры. На региональных дорогах расположено более 2300 остановочных пунктов, свыше 1260 пешеходных переходов, 110 километров тротуаров, около 207 тысяч погонных метров ограждений и 64 тысячи дорожных знаков. Все это требует постоянного обслуживания.

«В этом году на дорогах региона появится 236 знаков туристической навигации, они помогут путешественникам лучше ориентироваться на маршрутах по Ярославской области, – добавил заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко. – В 2026 году запланирована также замена десяти остановочных павильонов: в селе Великом, деревне Прозорово, Поречье-Рыбном, Закобякине и Тутаеве. По отдельному поручению губернатора Михаила Евраева до 15 июня будет заменена остановка на улице Первомайской в Ярославле».

Кроме того, на 12 ключевых площадках для отдыха, расположенных вдоль региональных дорог, до 20 мая установят мусорные контейнеры.