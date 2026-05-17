В Ярославле мужчина осквернил на мосту символы воинской славы

Виновнику грозит срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошел в ночь на 15 мая в областном центре. 31-летний нетрезвый мужчина на мосту через Которосль сорвал часть стяга с воинской символикой, георгиевской лентой, посвященной празднованию 81-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Злоумышленника запечатлели камеры. Видео позднее появилось в соцсетях. По этическим причинам мы не можем его привести. Вскоре мужчину задержали полицейские и составили административный протокол появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Георгиевскую ленту изъяли. А собранные оперативниками материалы направили в следственные органы для принятия решения.

В региональном СКР оценили содеянное пьяницей с точки зрения уже уголовного закона и завели на него дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). Это часть статьи, предусматривающей ответственность за реабилитацию нацизма.

-Выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, цель которых - установить обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

Случившимся заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

В центральный аппарат СК России представят доклад по информации о противоправных действиях мужчины.