Более 70000 жителей Ярославии уже проголосовали за проекты благоустройства

Сквер у Завода ЛИТ в Переславле-Залесском среди лидеров голосования. Фото: Правительство Ярославской области.

Голосование проводится на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным и партией «Единая Россия».

«Более 70 тысяч жителей Ярославской области уже приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Видим высокую активность не только в крупных, но и в небольших населенных пунктах – это показывает, насколько жителям важно, какими будут их города, села и поселки. Люди голосуют за обновление парков, скверов, общественных пространств. Благодарю всех, кто уже сделал свой выбор. Тем, кто еще не проголосовал, предлагаю обязательно присоединиться. Сделать это можно до 12 июня через приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Только вместе мы сможем создать по-настоящему комфортную среду для жизни».

В этом году на голосование выставлены 38 территорий и 24 дизайн-проекта. Среди лидеров по числу голосов – территория у ДК «Нефтяник» в Ярославле, парк имени Фейгина в Рыбинске, сквер у Завода ЛИТ в Переславле-Залесском.

Как отметил заместитель председателя правительства – министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев, поддержку жителей также получили проекты в малых городах и поселках: благоустройство парка «Березки» в Красных Ткачах, территории «Исторический мост» (от улицы Ленина до пересечения с улицей Угличской) в Мышкине, парковой зоны у пруда в Семибратове, пространств на Советских улицах в поселке Борисоглебском и Гаврилов-Яме.

В селе Брейтово наибольшее число голосов к настоящему времени набрал дизайн-проект благоустройства зоны отдыха на берегу реки Сить вблизи часовни Николая Чудотворца с пешеходной зоной из тротуарной плитки. Планируются организация освещения, установка качелей, скамеек, шезлонгов, кабинок для переодевания и общественного туалета.

В Данилове лидирует дизайн-проект «Подкова», которым предусмотрена установка навесов в виде подковы, огибающей скульптуру коня, с зонами отдыха для разных возрастных групп на Юбилейной площади.

Большая часть проголосовавших жителей Любима поддержала вариант обновления Центральной площади, включающий монтаж освещения, мощение пешеходных дорожек плиткой, озеленение, установку садовых диванов, качелей и декоративных архитектурных форм, в том числе фигуры медведя.

В Новом Некоузе лидирует проект обустройства входной группы парка с ремонтом и расширением дорожек, декоративным освещением и озеленением.