Любимские центр профобразования и швейная фабрика могут вместе готовить кадры

Фабрика «Любимское» осуществляет пошив форменной и специальной одежды для крупных российских компаний. Фото: Правительство Ярославской области.

Глава региона обсудил с руководством учебного заведения подготовку специалистов.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе колледжа успешно работает кластер «Сельское хозяйство». Закуплена современная техника, оборудованы лаборатории. Здесь готовят агрономов, фермеров, ветеринаров, ландшафтных дизайнеров, мастеров сельскохозяйственного производства. Партнерами проекта выступают ведущие сельхозпредприятия региона.

«Важно, что ребята получают не только теоретические знания, но и реальные практические навыки на современном оборудовании, – подчеркнул Михаил Евраев. – Осваивают цифровое земледелие и использование беспилотников для обследования полей, изучают микроклонирование растений. Даже в ветеринарной лаборатории созданы условия, максимально приближенные к реальной практике. Это и есть современный подход к подготовке кадров. Обсудили и развитие целевого обучения. В этом году в центре начнется масштабный капитальный ремонт по нацпроекту «Молодежь и дети». Это позволит создать еще более современные и комфортные условия для студентов и педагогов».

В центре – восемь зон по видам работ: эксплуатация сельскохозяйственных машин, цифровое земледелие и эксплуатация БПЛА, диагностика и ремонт сельскохозяйственной техники, агрономия, почвоведение и фитоэкспертиза, микробиология и биотехнологии, машинно-тракторный парк, ветеринарные профкомпетенции и цифровое животноводство, ветеринарная клиника. Есть автодром для проведения практических занятий по подготовке водителей автотранспортных средств, тракторов и самоходных машин и опытное поле площадью 17,9 гектара для отработки навыков в рамках программ сельскохозяйственного направления.

«Обучение в колледже – это возможность не только получить профессии в сфере сельхозпроизводства, но и освоить другие, смежные специальности, – сказал руководитель Любимского центра профессионального образования государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области «Региональный многопрофильный колледж» Андрей Григорьев. – У нас созданы все условия для подготовки квалифицированных специалистов. В частности, они изучают микроклонирование растений».

Партнером центра может стать швейная фабрика «Любимское», которая находится рядом. Это новые возможности для студентов уже во время учебы проходить практику, стажироваться и получать первый профессиональный опыт. Предприятие Михаил Евраев также посетил в ходе рабочего визита в округ.

«Фабрика полностью обеспечивает одеждой, формой, бельем и другой профильной продукцией подразделения РЖД, – отметил Михаил Евраев. – Отшивают и простые изделия, и сложные – зимние вещи, головные уборы. Фабрика может брать объемные заказы, активно участвует в тендерах. Обсудили, что дополнительным направлением может стать собственный бренд с выходом в онлайн-магазины и маркетплейсы, спрос был бы хороший. Коллектив слаженный и стабильный. Текучки нет, но существует запрос на молодые кадры».

ООО «Любимское» работает с 2018 года. За последние несколько лет закуплено новое, современное оборудование, многое сделано для улучшения условий труда работников, в том числе бытовых: на предприятии проведено индивидуальное отопление, установлены кондиционеры, выполнена реконструкция освещения, сделан косметический ремонт в помещениях, поставлена пожарная сигнализация.

Фабрика осуществляет пошив форменной и специальной одежды для таких крупных российских компаний, как ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР Холдинг», группа компаний «Восток-Сервис», госкорпорация «Росатом».