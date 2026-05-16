В Любиме открылся современный ФОК

Участие в церемонии принял губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Развитие спортивной инфраструктуры в малых городах и на сельских территориях – наш приоритет. Важно, чтобы во всем регионе были современные условия для тренировок и занятий физкультурой, – сказал Михаил Евраев. – ФОК в Любиме – хороший пример такой работы. Открытие комплекса позволит не только привлечь местных жителей к систематическим занятиям спортом, но и создать базу для проведения соревнований муниципального уровня по игровым видам спорта. Рядом находится школа, и ребятам удобно ходить в ФОК. Будем добиваться поддержки на федеральном уровне для строительства здесь бассейна».

В настоящее время в регионе также возводят комплекс с бассейном в Новом Некоузе, центр единоборств в Гаврилов-Яме, стадион в Борисоглебском, спортзал в Улейме, здание арены волейбольного центра в Ярославле, идет реконструкция бассейна «Лазурный» в областном центре.

Современный ФОК в Любиме станет ключевой тренировочной базой для местной спортивной школы, где 302 воспитанника в возрасте от 5 до 18 лет. На базе многофункционального комплекса будет организована деятельность секций по футзалу, волейболу, баскетболу и теннису. Также инфраструктура нового объекта будет задействована для проведения тренировок футбольного клуба «Чайка», занятий школьных команд, уроков физической культуры для студентов Любимского аграрно-политехнического колледжа и регулярной спортивной деятельности участников местного клуба любителей тенниса.

«Поздравляю всех жителей города и района с этим долгожданным событием! – сказал на открытии ФОКа депутат Государственной Думы РФ Анатолий Лисицын. – Ярославская земля славится своими спортивными талантами, и строительство нового ФОКа – весомый вклад в укрепление физической культуры, оздоровление жителей и развитие массового спорта. Пусть под его крышей зажигаются звезды спорта не только российского, но и общемирового масштаба!»

Новый ФОК представляет собой современное одноэтажное здание общей площадью почти 1770 квадратных метров, оснащенное всем необходимым для комфортного пребывания спортсменов и гостей. Предусмотрены две 12-местные раздевалки с душевыми и сантехническими кабинами, медицинский кабинет с санузлом, тренерская с душевой, комната охраны и многое другое. Рядом сделаны хороший подъезд, тротуары, парковки для посетителей и персонала, зоны отдыха с малыми архитектурными формами.

«Я всех поздравляю, и очень приятно, что наш округ развивается. Желаю ребятам, которые здесь присутствуют, учиться хорошо в школе, затем получить достойное образование и работать на благо Ярославской области, Любимского округа. За вами будущее, пусть все у вас получится», – сказал глава округа Алексей Дмитриев.